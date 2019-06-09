Лидер Демократической партии Молдавии призвал президента Игоря Додона подать в отставку

Сегодня же премьер-министр республики, назначенный Конституционным судом временным главой страны, объявил о роспуске парламента. В Кишиневе начались массовые акции на фоне обострившегося внутриполитического кризиса.

Накануне Додон призвал граждан отказаться от уличных демонстраций.

Ситуация в стране обострилась после того, как парламент Молдавии, не сумевший сформировать правящую коалицию, накануне все же преодолел угрозу роспуска, однако Конституционный суд выступил на стороне лидера Демпартии Плахотнюка и признал незаконным указы Додона о назначении премьер-министра и формировании нового состава правительства.