Канал «Россия-24» рассказал, что журналист Голунов находился в состоянии опьянения, однако документы это опровергают

Телеканал «Россия-24» рассказал, что журналист Иван Голунов при задержании находился в состоянии опьянения. Сюжет, посвященный резонансному делу, вышел сегодня. Автор репортажа ссылается на медицинскую справку, которая доказывает признаки опьянения у корреспондента «Медузы» и приводит фотографию документа. При этом на нем от руки написано, что на самом деле у Голунова признаков опьянения не обнаружено.

Корреспондент «Медузы» накануне был отправлен под домашний арест по делу о попытке сбыта наркотиков. Он утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили полицейские.