Организаторы концерта на День России решили, что группа «Машина времени» не будет выступать на нем

Лидер рок-группы «Машины времени» подтвердил отмену выступления коллектива на концерте, посвященном Дню России. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отметив, что это было решение организаторов концерта.

По словам певца, «Машина времени» не будет участвовать в праздничном концерте на Красной площади в рамках празднования Дня России 12 июня. С директором связались организаторы мероприятия – компания «Арс» – и «сказали, что программа сверстана по-другому, и вашего выступления не будет», — добавил он.

«Меня это не удивило, потому что это не в первый раз», — сказал музыкант.

Макаревич добавил, что это решение не связано с его поддержкой недавно задержанного журналиста Ивана Голунова. По словам музыканта, сведения о концерте пришли раньше.