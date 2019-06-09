Партия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили намерена участвовать в парламентских выборах на Украине

Политик объяснил свое решение желанием «поддержать общую волну, которая пришла избранием Владимира Зеленского». Об этом экс-глава Одесской области написал в фейсбуке.

Новый президент в конец мая вернул Саакашвили украинский паспорт, которого политик был лишен два года назад. После восстановления гражданства бывший грузинский лидер сказал, что не планирует строить на Украине политическую карьеру, потому что это «плохо заканчивается».