Свыше сотни протестующих задержаны в разных городах Казахстана

Активисты вышли на улицы в день проведения в стране досрочных президентских выборов.

Один из самых многочисленных оппозиционных митингов прошел в Нур-Султане: сотни людей собрались у дворца молодежи «Жастар», передает агентство «Фергана». Активисты, как отмечается, скандировали «Казахстан!», у некоторых из них в руках были голубые шарики – символ признанного в стране экстремистским движения «Демократический выбор Казахстана». Агентство ТАСС, в свою очередь, передает, что полиция применила силу для разгона протестующих и отправила в автобусы несколько десятков человек. Схожая ситуация произошла и в Алма-Ате, где люди протестовали против досрочных президентских выборов. Активисты скандировали «Бойкот». Полицейские и спецназ, как сообщает «Радио Азаттык», грубо задерживали людей и заталкивали их в автозаки. Среди них оказался и репортер «Радио Азаттык» Петр Троценко. Кроме того, ряд изданий передает, что в Нур-Султане и Алма-Ате есть перебои в работе интернета и сотовой связи, а журналисты телеканалов жалуются на то, что не могут выйти в эфир. В МВД Казахстана пока никак не комментируют задержания и отмечают лишь, что на избирательных участках обстановка спокойная.

По последним данным, явка избирателей на досрочных президентских выборах в Казахстане составила почти 52%. Главным претендентом считается преемник бессменного лидера страны Нурсултана Назарбаева Касым-Жомарт Токаев. Он возглавляет республику в качестве действующего президента с марта этого года.