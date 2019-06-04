Парламент Молдавии обвинил бывшую правящую Демократическую партию в узурпации власти

Законодатели также признали незаконным правительство Павла Филипа. Сегодня Конституционный суд республики назначил премьера временным президентом, после чего тот подписал указ о роспуске парламента и внеочередных выборах.

Внутриполитический кризис для многих стал неожиданностью, — сказал «Эху» специальный корреспондент «Коммерсанта» в Кишиневе Владимир Соловьев.

Соловьев добавил, что ждать можно любого развития событий, в том числе, уличных столкновений.

Кризис власти в Молдавии стоит рассматривать только как отказ от ухода со стороны проигравших выборы политиков. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент Института стратегических инициатив Андрей Попов.

«Руководство демократической партии, которая до сих пор была у власти, не могут себе просто позволить как в любой демократии: проиграли — уходите в оппозицию. Они используют весь инструментарий, приобретенный за последние годы: контроль над главными силовыми ведомствами, госинститутами, СМИ, огромные денежные ресурсы. Сейчас они с этим будут работать, чтобы предотвратить процесс законного конституционного перехода новой власти, которую вчера избрал парламент. Они просто попытаются не допустить к власти это новое правительство, тем самым провоцируя противостояние», — сказал он.

А.Попов подчеркнул, что против уходящего режима выступают как пророссийски настроенные граждане, так и сторонники европейского пути развития страны.



«Прогрессивные представители молдавского общества, они все в один голос против этого режима. И сколько продлится агония — это вопрос. Удастся ли избежать жертв – это вопрос. Но то, что этой уходящей власти не удастся долго удержаться, для меня нет сомнений», — заключил он.