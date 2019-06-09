Защита Ивана Голунова просит Следственный комитет проверить факты применения насилия по отношению к журналист

Защита корреспондента «Медузы» Ивана Голунова просит Следственный комитет проверить факты применения насилия по отношению к журналисту, обвиняемому в попытке сбыта наркотиков. Ранее стало известно, что это дело передали в главное следственное управление полиции Москвы.

При осуществлении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции применили к Ивану Голунову немотивированное физическое насилие, причинив телесные повреждения в области спины, головы и других частей тела. В связи с этим адвокат журналиста Ольга Динзе подала в СК заявление с просьбой проверить действия оперативников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил правозащитник Павел Чиков. Защита Голунова также заявила о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека, поскольку с момента задержания до суда по мере пресечения прошло более двух дней, предусмотренных законодательством, и в течение суток ему журналисту не давали есть, пить и спать. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Джулай накануне после заседания, на котором корреспондента «Медузы» отправили под домашний арест. Этого решения у здания суда дожидались почти 2 сотни человек, пришедших поддержать Голунова. Журналист поблагодарил всех собравшихся.

Сегодня следственные действия в отношении Голунова продолжатся. Об этом рассказала адвокат журналиста Ольга Динзе.

Накануне стало известно, что дело Голунова передано в Главное следственное управление МВД по Москве. Как пояснили — «в целях объективного и всестороннего расследования». Накануне суд отправил его под домашний арест.

Иван Голунов свою вину не признает и настаивает на том, что наркотики ему подбросили. Он связывает это дело со своими журналистскими расследованиями.

Открытое письмо с требованием немедленно освободить Голунова на сайте профсоюза журналистов подписало более 6 тысяч человек. В их числе – около пятидесяти сотрудников государственных СМИ.

Ситуацию с задержанием корреспондента «Медузы» нужно привести к наибольшей прозрачности, — об этом сказал певец Вася Обломов.

Известный комик и блогер Данила Поперечный призвал бороться до тех пор, пока Голунова не выпустят на свободу и не компенсируют ему весь ущерб.

В ближайший час полиция должна начать новые следственные действия в отношении Ивана Голунова.

Причиной преследования Голунова могло стать расследование о связях генерала и подполковника ФСБ с похоронным бизнесом.

Помещенный по домашний арест спецкор «Медузы» Иван Голунов готовил материал, в котором упоминались фамилии двух высокопоставленных сотрудников УФСБ по Москве и Московской области — главы управления генерал-полковника Алексея Дорофеева и его помощника подполковника Марата Медоева, сообщает издание «Проект».