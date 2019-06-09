Парламент Молдавии выразил вотум недоверия Конституционному суду

Законодатели приняли декларацию, признающую республику «захваченным государством». В документе помимо прочего говорится, что государственные и правовые учреждения страны «поражены тотальной коррупцией».

Накануне Конституционный суд признал незаконным указы президента Игоря Додона о назначении премьер-министра и формировании нового состава правительства. Сторонники Демократической партии Молдавии установили палатки почти у всех министерств, а также на центральной площади в Кишиневе и требуют отставки президента.

Конституционный суд передал обязанности президента премьер-министру страны, который должен распустить парламент и назначить досрочные выборы.