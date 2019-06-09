В Совете Европы призвали главу российского МВД лично разобраться в деле Ивана Голунова

Соответствующее заявление опубликовал генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд. Он напомнил, что насилие со стороны полиции во время следственных действий запрещено Европейской конвенцией по правам человека и сказал, что слова Голунова о сфабрикованном обвинении вызывают еще большее подозрение в нынешней ситуации.

Корреспондент «Медузы» связывает уголовное дело со своим расследованием о похоронном бизнесе, доходы от которого поступают высокопоставленным силовикам. Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. Накануне журналиста отправили под домашний арест.