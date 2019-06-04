Молдавский премьер, исполняющий обязанности президента, распустил парламент республики

Также Павел Филип подписал перед журналистами указ о проведении досрочных выборов. В ответ парламент единогласно признал незаконным назначение Филипа временным главой страны.

Для внутренней политики Молдавии ситуация носит кризисный характер, — сказал «Эху» замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По мнению Жарихина, еще рано делать выводы о дальнейшей ориентации внешней политики страны на Запад или Восток.