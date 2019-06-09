Польша начала получать чистую российскую нефть по нефтепроводу «Дружба»

Из-за загрязнения трубубопроводной системы Варшава была лишена этой возможности почти два месяца.

Прием чистой нефти Польшей был открыт около 7 часов утра. Ранее в «Транснефти» — компании-операторе нефтепровода «Дружба» — предполагали, что поставки транзитом через Белоруссию возобновятся до середины июня. По неофициальным данным, на польском участке трубы оставалось до 1 млн тонн «грязной нефти». Для возобновления поставок Варшаве Белоруссия в конце мая начала транспортировку некачественного сырья обратно в Россию. Тем временем концерн «Белнефтехим» сообщил, что уже вернул Москве 450 тысяч тонн некачественной нефти. В компании отмечают, что таким образом продолжают реализацию дорожной карты по замещению загрязненного сырья качественным. По прогнозам «Белнефтехима», очистить еще несколько участков «Дружбы» удастся до середины августа.

Загрязненная нефть в нефтепроводе «Дружба» была обнаружена концерном «Белнефтехим» в середине апреля. В «Транснефти» сообщили, что сырье было умышленно загрязнено хлорорганическими соединениями.