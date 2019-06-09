Адвокат Ивана Голунова подала заявление в СК против полицейских, задерживавших журналиста

Документ опубликовал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Защитник Ольга Динзе пишет, что к Голунову было применено немотивированное физическое насилие, требует провести проверку и привлечь полицейских к уголовной ответственности за злоупотребление и превышение должностных полномочий.

Накануне Никулинский суд отправил журналиста под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Сотни человек, собравшиеся у здания суда, встретили это решение аплодисментами. По словам Динзе, Голунов очень благодарен всем за мощную поддержку.

По словам Динзе, самочувствие журналиста немного улучшилось. Сегодня в 14 часов будут продолжены следственные действия.



Сам Голунов, известный своими расследованиями, утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские.