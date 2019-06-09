Журналисты в Казахстане пожаловались на перебои с Интернетом в день выборов

Об этом сообщают корреспонденты РИА Новости и Интерфакса. Связь не работает в ЦИКе, где проходят брифинги для прессы и на некоторых избирательных участках.

В прошлом месяце в стране уже ограничивали доступ к некоторым сайтам и социальным сетям. Это было сделано на фоне призывов оппозиции выйти на протестную акцию. Активисты вышли на улицы и сегодня. По данным «Радио Свобода», в центре Алма-Аты были задержаны около ста человек, которые скандировали лозунги в поддержку бойкота выборов.