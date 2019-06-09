Международная ассоциация легкоатлетических федераций не принимал решение по российским спортсменам

В ответе на запрос ТАСС, в IAAF отвергли информацию о том, что совет организации якобы решил продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики. Этот вопрос сегодня только будет обсуждаться.

Ранее агентство Франс Пресс написало о том, что ВФЛА было отказано в восстановлении членства. Российскую организацию дисквалифицировали в 2015 году после допингового скандала. Легкоатлеты не смогли принять участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и с тех пор могут выступать на международных соревнованиях лишь в статусе нейтральных спортсменов.