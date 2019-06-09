Открытое письмо в защиту корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подписали около 50 журналистов государственных СМИ
В общей сложности на сайте профсоюза журналистов свыше шести тысяч имён. Это те, кто считает, что против Голунова была совершена провокация, осуждает произвол сотрудников МВД и требует освободить журналиста.
Накануне Голунова отправили под домашний арест по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Корреспондент «Медузы», известный своей расследовательской деятельностью, утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские.
Иван Голунов всегда был честным и ответственным человеком, и версия его причастности к наркотикам выглядит абсурдной. Об этом телеканалу «Дождь» рассказала мать журналиста Светлана Голунова.
Светлана Голунова добавила, что не сомневается в благоприятном исходе дела.