Открытое письмо в защиту корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подписали около 50 журналистов государственных СМИ

В общей сложности на сайте профсоюза журналистов свыше шести тысяч имён. Это те, кто считает, что против Голунова была совершена провокация, осуждает произвол сотрудников МВД и требует освободить журналиста.

Накануне Голунова отправили под домашний арест по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Корреспондент «Медузы», известный своей расследовательской деятельностью, утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские.

Иван Голунов всегда был честным и ответственным человеком, и версия его причастности к наркотикам выглядит абсурдной. Об этом телеканалу «Дождь» рассказала мать журналиста Светлана Голунова.

Светлана Голунова добавила, что не сомневается в благоприятном исходе дела.