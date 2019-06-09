Явка на внеочередных президентских выборах в Казахстане за первые пять часов с момента открытия участков превысила 35%. Это первые выборы за годы независимости страны, в которых не принимает участие Нурсултан Назарбаев.

Избирательные участки в Казахстане открыли в 7 часов по местно времени, в 4 утра по Москве. В ЦИКе сообщили, что выборы проходят в спокойной обстановке, никаких серьезных нарушений не зафиксировано. В Генпрокуратуре рассказали, что обнаружили факты скрытой агитации в соцсетях – некоторые избиратели выложили фотографии своих бюллетеней. Явка пока чуть меньше, чем на последних президентских выборах в 2015 году, когда лидером республики вновь стал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, набрав почти 98% голосов. В конце марта он сложил полномочия, и пост занял его сподвижник, глава МИДа страны Касым-Жомарт Токаев. Он же и назначил внеочередные выборы, но сомнений в том, что в них победит сам Токаев, нет. Помимо него в голосовании участвует еще 6 претендентов, среди которых депутаты, оппозиционный политик, представители профсоюзов и агросектора, а также писатель. Выделяется из них Дания Еспаева – она стала первой в истории Казахстана женщиной-кандидатом на выборах президента республики.

Предварительные итоги выборов будут подведены 10-11 июня. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, будет назначен второй тур. Президент Казахстана избирается сроком на 5 лет.