Защита Ивана Голунова попросила следователей проверить действия задержавших журналиста полицейских. Об этом сообщает ТАСС. Ранее похожий запрос в Генпрокуратуру и ФСБ сделал Совет при президенте по правам человека и Союз журналистов Москвы. Об этом в эфире РБК сказал председатель Союза Павел Гусев.

Гусев предположил, что дело против Голунова является плохо спланированной провокацией, которую предприняли либо чиновники, либо силовые структуры.