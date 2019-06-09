В Нальчике по подозрению в хранении наркотиков задержали общественного активиста

Запрещенные вещества были найдены в машине главы организации «Хабзэ» Мартина Кочесоко.

Общественника задержали, когда он ехал домой от родственников. Его машину остановили сотрудники полиции и в ходе досмотра обнаружили там пакет с наркотическим веществом. Об этом порталу «Кавказский узел» рассказал активист Азамат Шормоков. По его словам, полицейские сначала увезли Мартина Кочесоко в отделение полиции, а оттуда – в СИЗО в Нальчике. Собеседник издания уверен, что руководитель общественной организации «Хабзэ» не может быть связан с наркотиками.

Помимо задержания Кочесоко также сообщается о проведении обысков в офисе «Хабзэ». Полицейские изъяли стоявшие там компьютеры.

Преследование активиста может быть заказным делом, поскольку в конце мая Кочесоко рассказывал о поступавших угрозах. По словам общественника, к его родителям приходил представитель районной администрации, который рекомендовал ему сбавить активности. Это произошло после того, как Кочесоко провел в Нальчике круглый стол о проблемах федерализма.

Ранее активист выступал с критикой запрета автопробега в Нальчике, а также законопроекта о добровольном изучении родных языков.