Власти Китая пригрозили американским и южнокорейским компаниям «ужасными» последствиями

По словам КНР, они наступят, если производители будут поддерживать запрет США на сотрудничество с китайскими корпорациями – пишет газета The New York Times. В частности утверждается, что переговоры прошли с том числе с представителями компаний Microsoft, Dell и Samsung.

Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая. Дональд Трамп объявил о режиме Чп из-за информационной угрозы, якобы исходящей от компании Huawei. В итоге американские компании были вынуждены прекратить поставлять ей комплектующие и программное обеспечение.