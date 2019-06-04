Конституционный суд Молдавии передал президентские полномочия премьер-министру республики

Предполагается, что теперь Павел Филип распустит нынешний парламент и назначит досрочные выборы. Ранее законодатели выразили вотум недоверия Конституционному суду.

Ситуация носит кризисный характер для внутренней политики Молдавии, — такое мнение «Эху» высказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По словам Жарихина, Молдавия мечется между Западом и Востоком, и делать выводы о дальнейшей ориентации внешней политики страны пока рано.