Конституционный суд Молдавии передал президентские полномочия премьер-министру республики
Предполагается, что теперь Павел Филип распустит нынешний парламент и назначит досрочные выборы. Ранее законодатели выразили вотум недоверия Конституционному суду.
Ситуация носит кризисный характер для внутренней политики Молдавии, — такое мнение «Эху» высказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
По словам Жарихина, Молдавия мечется между Западом и Востоком, и делать выводы о дальнейшей ориентации внешней политики страны пока рано.