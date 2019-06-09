Уголовное дело журналиста Ивана Голунова передано в Главное следственное управление МВД

В столичной полиции это объяснили необходимостью «объективного и всестороннего расследования» — слова пресс-секретаря московского МВД Юрия Титова приводит «Интерфакс».

Корреспондент «Медузы» был задержан в минувшую пятницу в районе метро «Цветной бульвар». Его обвиняют в попытке сбыта наркотиков. Сам журналист говорит, что вещества ему подкинули полицейские. Голунов известен своими расследованиями, в том числе о злоупотреблениях в столичной мэрии.