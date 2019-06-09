Сегодня в Порту пройдет финальный матч футбольной Лиги Наций

Турнир, который дебютирует на Европейской арене, зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Став успешным как с соревновательной, так и с коммерческой точки зрения. Не подкачала и финальная пулька, собравшая почти полные трибуны и порадовавшая результативным футболом. Сегодня в решающем матче аншлаг точно будет гарантирован. Поскольку в финал вышли хозяева – Португальцы и сборная Нидерландов. Первые в полуфинале одолели 3-1 команду Швейцарии. Голландцы с таким же счетом, но в дополнительное время, переиграли англичан.



Букмекеры отдают в финале небольшой перевес португальцам. При том, что в последним матче соперников весной прошлого года оранжевые уверенно победили 3-0.

Финал Лиги наций начнется в 21.45. трансляция на МАТЧ ТВ.