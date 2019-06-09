КС Молдавии передал полномочия президента и.о. премьера Филипу для роспуска парламента

Конституционный суд Молдавии на заседании в воскресенье постановил временно передать и.о. премьер-министра Павлу Филипу обязанности президента, чтобы распустить парламент и назначить досрочные выборы, говорится в решении на сайте КС.

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.