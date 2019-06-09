Парламент Молдавии принял декларацию, которая признает страну «захваченным государством»

Лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка обвинили в попытке узурпации власти.

Социалистическая партия и проевропейский блок ACUM, они со вчерашнего дня объединились в альянс и теперь образуют парламентское большинство, приняли декларацию «Об осуждении попытки узурпации власти Демократической партией и ее лидером Владимиром Плахотнюком через Конституционный суд». В ней говорится о том, что государственные и правовые учреждения были поражены тотальной коррупцией, и подчеркивается, что «олигархи установили собственную диктатуру путем манипуляций, террора, лжи и дезинформации». В документе также выражается вотум недоверия Конституционному суду, который отказывается признавать легитимность законодательного собрания и нового правительства. В минувшую пятницу суд обязал президента Молдавии Игоря Додона распустить парламент, поскольку в трехмесячный срок с момента февральских выборов не было сформировано правительство. Додон отказался подписать этот указ, посчитав, что он был принят под давлением демократов. Демократическая партия во главе с Плахотнюком расценила происходящее как попытку госпереворота.

Политический кризис в Молдавии начался в феврале после парламентских выборов. Ключевые партии не могли договориться о создании большинства и формирования правительства. Ситуативный альянс социалисты и блок ACUM создали лишь наканунею