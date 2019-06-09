Российская нефть начала поступать в Польшу по трубопроводу «Дружба»

Как уточнили в компании «Транснефть», прием был открыт в семь часов утра. По неофициальным данным. На польском участке трубопровода оставалось до 1 миллиона тонн некачественной нефти. Ранее российская компания обещала выплатить компенсацию за поставки загрязненного сырья.

На резкое ухудшение качества нефти белорусская сторона пожаловалась еще в апреле. В «Транснефти» сказали, что сырье умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. В рамках уголовного дела задержали четырех человек.