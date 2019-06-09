Защита Ивана Голунова подаст жалобу в ЕСПЧ

Адвокат журналиста подчеркивает, что при задержании был нарушен целый ряд законодательных норм.

О намерении обратиться в Европейский суд по правам человека накануне рассказал адвокат Дмитрий Джулай на выходе из здания суда, где решался вопрос о мере пресечения для Ивана Голунова. Защитник отметил, что между задержанием журналиста и вынесением решения о домашнем аресте прошло больше двух суток, которые предусмотрены законодательством. Кроме того, из-за следственных действий, которые продолжались почти полтора суток, задержанному не давали спать и есть. Джулай назвал это «настоящей пыткой».

Между тем накануне также стало известно, что дело Голунова передано в Главное следственное управление МВД по Москве. Представитель главка Юрий Титов пояснил «Интерфаксу», что такое решение было принято «в целях объективного и всестороннего расследования». Возбудили дело в УВД по Западному административному округу; по версии следствия, Голунов совершил покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

Голунов настаивает на своей невиновности и утверждает, что наркотики ему подкинули. Он связывает уголовное преследование с проводимыми им журналистскими расследованиями.