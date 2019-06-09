Экс-глава британского МИД не намерен платить ЕС отступные за брекзит в случае своего избрания на пост премьера страны

Бывший глава британского МИД не намерен платить ЕС отступные за брекзит в случае своего избрания на пост премьера страны. В интервью газете Sandy Times Борис Джонсон сказал, что «деньги будут удерживаться до тех пор, пока у нас не будет большей ясности в дальнейших действиях». Речь идет о сумме в 50 миллиардов долларов.

На днях Тереза Мэй покинула пост главы британского правительства. Одной из возможных причин ее ухода стала невозможность согласовать условия выхода страны из ЕС. В евросоюзе заявили, что договор о брекзит не подлежит пересмотру.