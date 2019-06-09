Сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» оказались под угрозой срыва

Для завершения всех работы кораблю требуется еще одно докование. Однако, как рассказал источник ТАСС, 35-ому судоремонтному заводу необходима модернизация, которая займет два с половиной года. Крейсер же планировалось сдать флоту в 2021 году.

Проблемы с ремонтом и модернизацией «Адмирала Кузнецова» возникли после того, как плавучий док, в котором обслуживался боевой корабль, затонул при выходе судна с завода. Завтра в Мурманске главком ВМФ проведет совещание по поводу сложившейся ситуации.