Традиционная прямая линия с президентом Путиным в этом году пройдет 20 июня

Как говорится на сайте Кремля, задать вопрос главе государства можно с помощью СМС и ММС, через социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники», а также с помощью приложений «Москва — Путину» и «OK Live».

В прошлом году прямую линию провели в Гостином дворе в измененном формате. В студии не было зрителей, а на связи с президентом находились губернаторы и члены правительства, которым глава государства мог переадресовать вопросы в режиме конференции.