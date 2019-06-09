Делом журналиста Ивана Голунова займется Главное следственное управление столичного МВД

Представитель московского главка полиции Юрий Титов сказал Интерфаксу, что это сделано в целях объективного и всестороннего расследования. Накануне корреспондента «Медузы» отправили под домашний арест по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Сам он утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили полицейские.

Ситуацию с задержанием Голунова нужно привести к наибольшей прозрачности, — об этом сказал певец Вася Обломов.

Сегодня в 14 часов следственные действия с Голуновым продолжатся.