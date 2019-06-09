Сегодня в Париже завершается Открытый Чемпионат Франции по теннису.

Вновь, как и в 2018, в матче за титул сойдутся испанец Рафаэль Надаль и Доменик Тим из Австрии. В прошлом году грунтовый король проблем не имел, победив в трех сетах. На сей раз шансов у Тима будет больше. Понятно, что Рафа фаворит. И в случае победы возьмет свой 12-й Ролан Гаррос. Очевидно и то, что сил по пути к финалу испанец потратил куда меньше, проиграв в шести матчах всего 1 сет. А Тим провел изнурительный полуфинал с Джоковичем, растянувшийся на 2 дня, и продолжавшийся в общей сложности больше 4-х часов. И времени на восстановление у австрийца будет куда меньше. Вот только тот полуфинал показал также, что в арсенале у Тима – не только отменная техника, но и стальные нервы.

Мужской финал запланирован в Париже на 16 часов.

Накануне в женском одиночном разряде победительницей Ролан Гаррос стала австралийка Эшли Барти.