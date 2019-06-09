Масштабные военно-морские учения стран НАТО начинаются сегодня в Балтийском море

В учениях BALTOPS поучаствуют 18 стран-членов НАТО. В их числе Германия, Дания, Франция, Нидерланды, страны Прибалтики. Принимающая сторона Польша. В манёврах задействуют около 12 тысяч военных, порядка сорока боевых кораблей и столько же самолётов и вертолётов. Военные проведут десантные операции, отработают действия по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника, сообщает агентство ТАСС. Крупнейшие учения в акватории Балтийского моря проведут в 47 раз. За ними последят три российских ракетных корабля. В акватории Балтийского моря также дежурят береговые ракетные комплексы Бал и Бастион, воздушное пространство в этом районе патрулируют самолёты морской авиации Балтфлота. Это не первые учения стран НАТО в Прибалтике. Манёвры Baltops продлятся до 21 июня.

В российском МИДе называют масштабные учения поводом для размещения неподалёку от границ с Россией большего количества техники и батальонов.