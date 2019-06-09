Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня

Прием вопросов начался сегодня в 8 утра и продлится вплоть до окончания программы. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы главе государства в ходе прямого эфира, сообщает пресс-служба Кремля. Задать свой вопрос можно по телефону, посредством СМС или ММС, а также через сайт программы moskva-putinu.ru или специальное приложение. Кроме того, обращения принимаются через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Непосредственно во время эфира выйти на прямую связь со студией смогут пользователи приложений «Москва — Путину» и «ОК Live», сообщили в пресс-службе. Ежегодная специальная программа начнется в полдень, ее будут транслировать федеральные телеканалы и радиостанции.