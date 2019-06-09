Никулинский суд Москвы отправил корреспондента «Медузы» Ивана Голунова под домашний арест

Ходатайство следствия о заключении под стражу было отклонено. Расследованием займется столичный главк МВД. Сегодня в 14 часов должны начаться следственные действия, рассказала телеканалу «Дождь» адвокат журналиста Ольга Динзе.

Ольга Динзе рассказала также, что журналист после заседания суда был сначала доставлен в ОВД «Раменское». Там у него, в частности, взяли одежду на экспертизу, это было сделано по просьбе защиты. Только глубокой ночью он смог вернуться домой. Сейчас он чувствует себя лучше. Ранее журналист пожаловался адвокатам на то, что после задержания его избили. Приезжавшая в СИЗО скорая заподозрила у него перелом ребер и сотрясение мозга. Впрочем, в МВД опровергли эту информацию, а в 71-й больнице, где провели обследование Голунова, никаких серьезных повреждений не заметили.

Совет при президенте по правам человека и Союз журналистов Москвы попросили Генпрокуратуру и ФСБ детально изучить задержание Ивана Голунова. Об этом в эфире РБК сказал председатель Союза Павел Гусев.

Павел Гусев предположил, что дело против Ивана Голунова является плохо спланированной провокацией, которую предприняли либо чиновники, либо силовые структуры.

Иван Голунов обвиняется в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Журналист отрицает свою вину. Он утверждает, что наркотики ему подбросили. Уголовное преследование он связывает со своей профессиональной деятельностью.