В Южной Осетии началось голосование на выборах в парламент

Избирательные участки будут работать до 20:00. Для тех, кто не сможет на них прийти по причине болезни, предусмотрено

голосование на дому. Впервые выборы в парламент республики проходят по смешанной мажоритано-пропорциональной системе: половину из 34 парламентариев выбирают по партийным спискам, другую половину — по одномандатным округам.

Для голосования открыто 77 избирательных участков, 73 — на территории республикии, еще четыре за ее пределами — в югоосетинских посольствах в Москве и Сухуме, а также два участка в консульстве в Северной Осетии. По официальным данным, количество избирателей, внесенных в списки участковых избирательных комиссий на территории Южной Осетии, составляет порядка 31 тыс.