В Казахстане проходят внеочередные выборы президента

На пост главы государства претендуют семь человек. Безусловным фаворитом считается действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев от правящей партии Nur Otan. В марте его назначил своим преемником бывший казахский лидер Нурсултан Назарбаев, правивший страной без малого тридцать лет. Сегодня первый президент Казахстана заявил, что народ, выбирая нового главу республики, связывает с ним надежду на стабильность и спокойствие в стране. Он отметил, что его решение о сложении полномочий воспринято во всем мире с одобрением.

Ранее глава российского государства Владимир Путин выражал надежду, что выборы в Казахстане пройдут без осложнений.

Владимир Путин добавил, что Россия сделает все, чтобы поддерживать прогрессивное развитие отношений между нашими странами.