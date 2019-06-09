Защита корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подаст жалобу в ЕСПЧ на действия следствия после его задержания

Об этом сообщил адвокат журналиста Дмитрий Джулай. Он напомнил, что между задержанием Голунова и решением суда о мере пресечения прошло более двух суток, отведенных законодательством. В течение почти полутора суток после задержания с ним проводились следственные действия, из-за которых ему не давали есть, пить и спать. «Это было по сути настоящей пыткой]», — сказал Джулай, добавив, что жалоба будет подаваться по третьей статье Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Ивану Голунову предъявлены обвинения в покушении на сбыт наркотиков. Журналист настаивает на своей невиновности и говорит, что наркотики ему подбросили. Уголовное дело он связывает со своим расследованием в сфере похоронного бизнеса. По словам голунова, ему поступали угрозы. В редакции «Медузы» это подтвердили и пообещали довести расследование до конца.