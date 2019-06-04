Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве»
Социалисты и блок ACUM обвинили Демократическую партию и ее лидера Владимира Плахотнюка в попытке узурпации власти. Депутаты объявили незаконными действия Конституционного суда, который отказывается признавать легитимность законодательного собрания и нового правительства.
Ситуация носит кризисный характер для внутренней политики Молдавии. Об этом рассказал «Эху» замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Жарихин отметил, что Молдавия мечется между Западом и Востоком, и голоса на парламентских выборах разделились практически поровну. Поэтому делать выводы о дальнейшей ориентации внешней политики страны пока рано.