Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» сегодня проведет второй этап съезда в Киеве

Первый прошел 31 мая, на нем экс-президент Украины был избран лидером.

Сегодня партия «Европейская солидарность» должна составить список кандидатов на парламентские выборы. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» рассказал источник в партии. Съезд начнет работу в 10:30 утра в офисе политической силы. Предвыборный список будет составлен по результатам праймериз, которые проводит общественная организация «Справа громад».

Об участии во внеочередных парламентских выборах уже объявили многие украинские политики. Свой список будет составлять партия «Рух новых сил» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Также на выборы намерены идти Надежда Савченко и Юлия Тимошенко со своими партиями. В числе других участников – «Оппозиционная платформа – За жизнь», а также «Сила и честь». Сторонники действующего президента Владимира Зеленского идут на выборы от партии «Слуга народа».

Парламентские выборы на Украине запланированы на 21 июля.