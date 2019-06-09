«Медуза» вместе с журналистами других изданий завершит расследование, из-за которого преследуют Ивана Голунова

Об этом говорится в заявлении главного редактора издания Ивана Колпакова. По его словам, все в редакции на 100 процентов уверены, что уголовное дело в отношении спецкора связано с его работой. На протяжении как минимум 13 последних месяцев он получал угрозы от героев еще не вышедшего текста, подтвердил главред. При этом, он пока отказался раскрывать тему материала и назвать имена возможных организаторов преследования, «чтобы не навредить Ване — и самому расследованию, которое еще предстоит завершить», — пояснил Колпаков, добавив, что точно «речь идет НЕ о московской мэрии». Сам Голунов в суде сказал, что это связано с похоронным бизнесом.

Главный редактор также подчеркнул, что «Голунов отправлен под домашний арест (а не в изолятор) благодаря беспрецедентной кампании журналистской солидарности». Перед началом заседания в Никулинском суде, где рассматривался вопрос о мере пресечения, Голунов поблагодарил всех собравшихся за активную поддержку.

Помочь журналисту может только широкий общественный резонанс. Такое мнение высказал «Эху» главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

Голунова доставили в суд только вечером из 71-й больницы, где он проходил обследование. Главврач медучреждения Александр Мясников сказал, что серьезных повреждений у журналиста не обнаружено. Однако адвокаты не доверяют этим результатам.

Ранее правозащитник Павел Чиков рассказал «Ведомостям», что врачи скорой, которые приехали в СИЗО, когда Голунову стало плохо, заподозрили у него перелом ребер и сотрясение головного мозга. Своему адвокату Дмитрию Джулаю журналист рассказал, что после задержания его избили, МВД опровергает эту информацию.