Токаев: Казахстан сохранит после выборов внешнеполитический курс, заложенный первым президентом страны Назарбаевым

Казахстан сохранит после выборов внешнеполитический курс, заложенный первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Об этом заявил действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев после того, как проголосовал на одном из участков. По его словам, власти Казахстана сделали все, чтобы выборы президента были демократичными и открытыми. Токаев выразил надежду на гражданскую активность народа в день голосования.