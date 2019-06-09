Z Архив новостей новости
5 2 6 245
07:33, 09 июня 2019

Токаев: Казахстан сохранит после выборов внешнеполитический курс, заложенный первым президентом страны Назарбаевым

Казахстан сохранит после выборов внешнеполитический курс, заложенный первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Об этом заявил действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев после того, как проголосовал на одном из участков. По его словам, власти Казахстана сделали все, чтобы выборы президента были демократичными и открытыми. Токаев выразил надежду на гражданскую активность народа в день голосования.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 июня Поздравить…

5 229 6 6417 04.06
Kдень рождения, праздники, эхо москвы, общество, события
Блоги

Владимир Познер журналист

О внесении в базу данных «Миротворца» Комментировать глупости – дело пустое. Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину?...

5 258 6 33424 02.06
Kукраина, познер, мнения
Блоги

Сергей Лавров: О Дне Победы Никто, конечно, в этом не признается, но налицо факты: и США, и НАТО, и ЕС многое прощают тем своим младшим партнерам, которые делают карьеру на ярко выраженной русофобии…

5 441 6 25752 04.06
Kлавров, день победы, рф, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Я считаю хэппи-энд признаком высокого мастерства…

5 91 6 7790 07.06
#слушать 01:45:47 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

Ивану Голунову предъявлены обвинения в попытке незаконного сбыта наркотиков Суд по вопросу о мере пресечения журналисту может начаться в два часа дня…

5 46 6 5001 08.06
Kсуды, аресты, журналисты, расследования, наркотики, документы, события
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Целостность России, если совсем коротко… Целостность нормальной страны – это не бремя, а важнейшее преимущество. Когда наша политическая система изменится, когда мы  преодолеем отчуждение и Россия станет не чужой, а своей для каждого россиянина, мы реально осознаем – чем больше наш потенциал, размеры, ресурсы – тем выше наши возможности в мировом соревновании государств!..

5 51 6 5535 08.06
Kобщество, рф, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Памятник есть — Холокоста нет? Для нас в России всякая память о Холокосте – это не только дань уважения памяти погибших в годы фашизма миллионов евреев, но и символический акт борьбы с вековым бытовым антисемитизмом…

5 199 6 22983 04.06
Kхолокост, память, история, репрессии, памятники, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Свобода Ивана Голунова — это наша свобода Случаи сфабрикованных дел с подброшенными наркотиками — это не отдельные эпизоды, а созданная властями система для подавления, запугивания, уничтожения инакомыслящих людей. Ивану нагло затыкают рот, как многим другим, кто решается говорить правду в полный голос. Это в любой момент может случиться с каждым…

5 77 6 8977 08.06
Kсуды, аресты, журналисты, расследования, наркотики, мнения
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Импичментом по Трампу! По сути дела Мюллер в своей пресс-конференции послал завуалированный, но важный сигнал — не только хватает доказательств, чтобы начать процедуру импичмента против Трампа…

5 143 6 43359 02.06
Kобщество, сша, трамп, политика, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Путин – это теперь как выдержанное вино. Это не бормотуха какая-то, не портвейн «Три семерки», это уже овеянное легендами существо полубожественное, которое просто всегда тут было…

5 45 6 11381 02.06
#слушать 49:58 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, политика, власть
Персонально ваш

Сергей Бунтман ведущий: Сергей Бунтман первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы»

Разобраться, какими нитками и откуда из какой катушки эти нитки, которыми, судя по всему, шито дело Ивана Голунова, — необходимо. И дело в том, что каждая ситуация нуждается в своем конкретном разборе. И в конкретных мерах, которые нужно принимать для того чтобы эта ситуация вышла из своего беспредельного состояния…

5 51 6 7910 08.06
#слушать 43:44 8читать ;смотреть $скачать 10.0 МБ
Kполитика, власть, журналисты, общество, видео, передачи
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

И этот предал мать-«едроссию» Он хочет участвовать в сентябре в губернаторских выборах именно, как «самовыдвиженец». Отчего же так? Почему бы не пойти кандидатом от своей партии?..

5 203 6 99122 02.06
Kполитика, выборы, власть, губернаторы, мнения
Голосование
Если РПЦ возглавит борьбу с пьянством, вы станете пить меньше?
5 107 6 18354 03.06
Блоги

Нюта Федермессер глава Фонда помощи хосписам «Вера»

Сколько грязи… Дорогие, это выборы в городское законодательное собрание. Не стоит выдумывать закулисный Капитолий, играть в «Голодные игры» и манипулировать жителями 43-го дистрикта…

5 228 6 39819 05.06
Kмосква, выборы, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Нынешний «вброс» призван спровоцировать возможную реакцию России Можно только приветствовать желание Вашингтона признать, наконец, очевидные факты. Но вряд ли предметом каких-либо договоренностей России и США может быть присутствие в Сирии какой-то третьей стороны…

5 42 6 7338 03.06
Kсирия, политика, общество, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия без приглашения Даже то, чем гордится Россия – победу над фашизмом во Второй Мировой войне мировое сообщество не желает не то, что отождествлять – даже разделять с нынешним руководством России…

5 340 6 60898 06.06
Kполитика, история, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве» Социалисты и блок ACUM обвинили Демократическую партию и ее лидера Владимира Плахотнюка в попытке узурпации власти

5 0 6 4239
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
По мнению Рогозина, это штука, которая может парить над страной и позволит наблюдать и сбор валежника, и сдачу стеклотары… Но я вот думаю, что если это «государево око», то каким же будет «государев фингал»?..

5 43 6 92007 05.06
#слушать 51:06 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kобщество, власть, политика
Голосование
Если РПЦ возглавит борьбу с пьянством, вы станете пить меньше?
5 107 6 18398 03.06
Блоги

Виталий Шкляров политолог-американист

Никакой передачи власти! Как только Путин оставит пост президента в 2024-м, он стремительно начнет терять реальную власть в пользу второго центра, кем бы этот центр ни был…

5 170 6 220678 03.06
Kобщество, путин, политика, мнения
Блоги

+ Мэр Омска упала в грязь во время посещения одного из районов города Мэр Омска упала в грязь во время посещения одного из районов города Инцидент произошел, когда она осматривала дом, который ремонтировали после обвала стены…

5 145 6 135688 05.06
8читать ;смотреть
Kомск, происшествия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7877611
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4067254

Сегодня в эфире