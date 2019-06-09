Корреспондент «Медузы» Иван Голунов вернулся домой

После решения суда о домашнем аресте, его сначала доставили в ОВД «Раменки». Там у него взяли одежду для экспертизы, сообщила адвокат журналиста Ольга Динзе. По ее словам, это было сделано по ходатайству защиты. Сегодня в два часа дня следственные действия будут продолжены.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Как утверждает полиция, при нем, а также у него дома были найдены наркотики. Его заподозрили в попытке их сбыта. Голунов настаивает на своей невиновности и говорит, что наркотики ему подбросили. Он связывает уголовное дело с журналистскими расследованиями о похоронном бизнесе. В суде он сообщил, что ему поступали угрозы.

Иван всегда был честным и ответственным человеком, и версия его причастности к наркотикам выглядит абсурдной. Об этом рассказала телеканалу «Дождь» мать журналиста Светлана Голунова.

Голунова добавила, что не сомневается в благоприятном исходе дела.