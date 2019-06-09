В Казахстане сегодня выбирают президента

Впервые в бюллетенях для голосования нет имени Нурсултана Назарбаева, управлявшего страной без малого 30 лет. В марте этого года он добровольно сложил с себя полномочия и передал бразды правления Касым-Жомарту Токаеву. А тот вскоре объявил о назначении внеочередных президентских выборов. Еще одна особенность нынешних выборов — рекордное число кандидатов – семеро. Тогда как прежде больше четырех не бывало. Безусловным фаворитом считается действующий глава государства Токаев, которого лидер нации публично назвал своим преемником.

Токаев, в свою очередь, ранее пообещал в случае своей победы придерживаться курса предыдущего главы государства. Он подчеркнул, что его предшественник вывел республику на новый уровень на мировом рынке.

Казахстан по всем экономическим показателем стал лидером центрально-азиатского региона и занял передовые позиции в постсоветском пространстве, — добавил Токаев.