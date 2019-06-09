В Южной Осетии сегодня пройдут парламентские выборы

В голосовании примут участие семь партий.

Депутатов Южной Осетии на этих выборах впервые будут избирать по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Всего в парламенте частично признанной республики заседают 34 человека. В этот раз половина из них будет избираться по партийным спискам, а остальные – по одномандатным округам.

ЦИК Южной Осетии допустил к выборам семь партий. Согласно данным соцопросов, которые приводит агентство «Спутник», больше половины избирателей готовы отдать свой голос за правящую «Единую Осетию». «Единство Народа» поддерживают 9 процентов респондентов, Народную партию – 6 процентов опрошенных. Остальные политические силы могут не преодолеть 4-процентный барьер. Помимо партий, были зарегистрированы около сотни кандидатов по 17 одномандатным округам.

Помимо Южной Осетии, избирательные участки будут работать в Москве, Сухуми и Северной Осетии.