Делом Ивана Голунова займется столичный главк МВД

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе московской полиции. Отмечается, что это сделано в целях объективного и всестороннего расследования. Оно находится на личном контроле начальника главка Олега Баранова. Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн написал в Твиттере о своей просьбе к руководству прокуратуры передать до понедельника уголовное дело журналиста «Медузы» из УВД Западного административного округа в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве. По его словам, это необходимо в целях объективности, чтобы не расследовал тот же орган, что и задерживал. Прокуратура это поддержала, отметил депутат.

Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. По информации полиции, у него при досмотре, а позднее в его квартире обнаружили несколько граммов наркотиков. Журналиста обвинили в попытке его сбыть. Он сам вину не признает и утверждает, что неизвестное вещество ему подбросили. В суде Голунов сообщил о поступавших угрозах из-за расследования похоронного бизнеса. Он также отметил, что его задержание пришлось на день сдачи черновика текста по этой теме.

Минувшим вечером Никулинский суд Москвы отказался отправлять журналиста под стражу и назначил ему домашний арест до 7 августа.

Собравшиеся у здания суда, а там весь день ожидали решения несколько сот человек, встретили эту новость аплодисментами.

Находившиеся на заседании журналисты отмечали, что крики толпы были слышны в зале, даже несмотря на попытки полиции закрыть окна.

Иван Голунов очень благодарен всем за такую мощную поддержку. Об этом рассказала телеканалу «Дождь» адвокат журналиста Ольга Динзе.

Динзе также сообщила, что журналист чувствует себя уже лучше. Сегодня в 14 часов будут продолжены следственные действия. В частности, следователь представит результаты проведенных экспертиз и выдаст постановление о назначении новых.