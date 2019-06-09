По меньшей мере, 18 человек погибли в результате ДТП на юго-западе Нигерии

Пассажирский автобус, ехавший по направлению к столице Абудже, столкнулся с грузовиком, который двигался в противоположную сторону. По предварительным данным, водитель грузовика потерял контроль над управлением, когда пытался объехать выбоину на дороге. В результате столкновения оба транспортных средства загорелись, все пассажиры автобуса погибли. При этом местное издание Punch со ссылкой на представителя полиции сообщает, что водители автобуса и грузовика скрылись с места происшествия.