Борис Джонсон не намерен выплачивать Брюсселю компенсацию за выход из ЕС, пока не будет согласована сделка по Brexit

Бывший глава МИД Великобритании, один из кандидатов на пост премьер-министра соединенного Королевства Борис Джонсон не намерен выплачивать Брюсселю компенсацию в размере 39 миллиардов фунтов стерлингов за выход из ЕС до тех пор, пока не будет согласована сделка по Brexit, удовлетворяющая Лондон. Об этом он заявил в интервью The Sunday Times. Он назвал странным то, что Великобритания должна «выписать этот чек целиком» до того, как итоговая сделка будет заключена.