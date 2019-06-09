Внеочередные выборы пройдут сегодня в Казахстане

Правивший страной почти 30 лет Нурсултан Назарбаев в них не участвует.

Кандидатов семеро. Действующий президент в марте внезапно объявил, что уходит в отставку с поста главы страны. Нурсултан Назарбаев получил статус елбасы – лидера нации и сохранил за собой руководство Советом безопасности, который курирует все силовые структуры. Его преемник – в прошлом председатель Сената – верхней палаты парламента, а ещё раньше глава МИДа Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет бороться за власть. Назарбаев призвал жителей Казахстана поддержать кандидата от правящей партии. Победу Токаева, на чьей стороне административный ресурс, считают предрешённой. Кандидату от правящей партии противостоит среди прочих кандидатов политик Амиржан Косанов, он занимает наиболее оппозиционную позицию по отношению к власти. Незадолго до проведения голосования Косанов усомнился в том, что выборы пройдут честно. «Если мы увидим фальсификации и конкретные факты – конечно, мы молчать не будем», предупредил оппозиционер.

За порядком на выборах последят около десяти тысячи силовиков. Власти Казахстана предупредили, что правоохранители применят дубинки и другие спецсредства только при угрозе жизни граждан и неповиновении.