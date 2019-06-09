Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Таким образом, ходатайство следствия о заключении под стражу было отклонено. Однако, после заседания журналист не сразу оказался дома. Сначала его доставили в ОВД «Раменки» для проведения следственных действий. В частности, у него взяли одежду для экспертизы. Это было сделано по ходатайству защиты, рассказала телеканалу «Дождь» адвокат журналиста Ольга Динзе. По ее словам, сегодня в 14 часов следственные действия продолжатся. Следователь представит результаты проведенных экспертиз, а также выдаст постановление о назначении новых. Динзе предположила, что будет назначена судебно-химическая экспертиза.

Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Журналист отрицает свою вину. Он утверждает, что наркотики ему подбросили. Уголовное преследование он связывает со своей журналистской деятельностью. Дело вызвало широкий общественный резонанс. На протяжении двух дней, пока Голунов был задержан, у здания главного управления МВД и у Никулинского суда проходили стихийные акции, в которых принимали участие сотни людей, в том числе известные журналисты.

Большая часть журналистов не смогла попасть в здание Никулинского суда. Это произошло несмотря на обещания со стороны суда пропустить всех представителей СМИ. Одновременно несколько сотен человек устроили стихийную акцию у здания суда.

Первые скандирования начались среди нескольких десятков журналистов после того, как полицейские попытались закрыть вход в Никулинский суд. Представители СМИ кричали: «Позор» и «Пропусти». Даже дошло до попыток прорвать оцепление, однако затем полицейские грубо оттеснили журналистов от входа. В результате дверь суда едва не оказалась вырвана. Чуть позади за этим наблюдали почти две сотни активистов. Один из них призвал присутствующих обойти суд, встать перед окнами и кричать в поддержку Голунова. В результате они заняли часть Раменского бульвара, прилегающую к Никулинскому суду. Дорогу с одной стороны перекрывали автозак и люди в форме, с другой – полицейская машина. Скандирование лозунгов в поддержку Голунова продолжилось. В какой-то момент среди людей распространилась информация, что в зале суда слышат их крики. После этого они стали еще громче, были слышны аплодисменты. За время стихийной акции полиция задержала одного человека. Когда же было вынесено решение о домашнем аресте Голунова, толпа взорвалась овациями. Предыдущие кричалки сменились новой – «Иван не виновен». На улице в это время находились более трехсот активистов.

Всего накануне по разным причинам у здания Никулинского суда были задержаны 6 человек.