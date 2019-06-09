Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве»

Социалисты и блок ACUM обвинили Демократическую партию и ее лидера Владимира Плахотнюка в попытке узурпации власти. Депутаты объявили незаконными действия Конституционного суда, который отказывается признавать легитимность законодательного собрания и нового правительства.

Политический кризис в Молдавии связан с итогами февральских выборов. Партии не смогли договориться о коалиции, которая позволила бы им сформировать правительство большинства. Оставшийся работать кабинет министров был сформирован демократической партией и находился в политической конфронтации с действующим президентом Игорем Додоном. 7 июня Конституционный суд обязал главу государства распустить парламент из-за того, что тот не смог в трехмесячный срок сформировать правительство. Однако Додон отказался подписать соответствующий указ.

Накануне социалистам и ACUM удалось достигнуть соглашения, по итогам которого началось формирование правительства. Премьером страны должна стать лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Однако Конституционный суд признал решение незаконным.